За результатами ревізії звільнили начальника «Львівської залізниці», - ЗМІ

Начальника регіональної філії УЗ «Львівська залізниця» Івана Груника звільнили. Таке рішення прийняв в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов за результатами ревізії. Про це повідомляє LB.ua.

«Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах», ‒ повідомив LB.ua голова громадського контролю «Укрзалізниці» Валерій Довгопол.

Офіційного підтвердження таких кадрових змін поки немає. У прес-службі «Львівської залізниці» ZAXID.NET зазначили, що наразі не мають жодних офіційних документів про це.

За останній період на «Львівській залізниці» сталося кілька надзвичайних ситуацій. 19 грудня в селі Мшана згорів електровоз. Також влітку виникла пожежа на території арматурного цеху заводу залізобетонних конструкцій «Львівської залізниці» та в адміністративній будівлі локомотивного депо «Львів-Захід». За минулий рік на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей.

У листопаді 2017 року Генеральна прокуратура України та СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях «Львівської залізниці» у рамках кримінального розслідування про розтрату близько 68 млн грн.

Звільнення керівництва «Львівської залізниці» вимагав і керівник області Олег Синютка. За його словами, підприємство серйозно підвело область у ремонті доріг. Тож голова Львівської ОДА клопотав про зміну керівника «Львівської залізниці».

Нагадаємо, офіційно Груник очолив «Львівську залізницю» у квітні 2017 року. До цього з березня 2016 року він виконував обов'язки начальника.