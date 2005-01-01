Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 17:30850

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Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей
фото ілюстративне

Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинуло 47 людей. Ще 37 людей відбулись травмами. Про це повідомила прес-служба Львівської залізниці.

Загалом впродовж 2017 року на території Львівської залізниці, тобто у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях, представники воєнізованої охорони затримали за порушення правил безпеки 1947 осіб. 1846 з них притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 («Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті») КУпАП на загальну суму майже 63 тис. грн. З рештою порушників провели профілактичні бесіди та винесли останнє попередження.

Велика частка порушень правил безпеки, зазначають на залізниці, – це ходіння по коліях у невстановлених місцях. Відтак впродовж минулого року через необережність та легковажність на території Львівської залізниці загинули 47 людей. Ще 37 людей відбулись травмами.

До слова, у 2016 році затримали 1886 порушників, тобто на 61 людину менше, ніж у 2017 році. 1768 із них сплатили штрафи на суму 60,6 тис. грн.

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