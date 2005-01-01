Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей

Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинуло 47 людей. Ще 37 людей відбулись травмами. Про це повідомила прес-служба Львівської залізниці.

Загалом впродовж 2017 року на території Львівської залізниці, тобто у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях, представники воєнізованої охорони затримали за порушення правил безпеки 1947 осіб. 1846 з них притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 («Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті») КУпАП на загальну суму майже 63 тис. грн. З рештою порушників провели профілактичні бесіди та винесли останнє попередження.

Велика частка порушень правил безпеки, зазначають на залізниці, – це ходіння по коліях у невстановлених місцях. Відтак впродовж минулого року через необережність та легковажність на території Львівської залізниці загинули 47 людей. Ще 37 людей відбулись травмами.

До слова, у 2016 році затримали 1886 порушників, тобто на 61 людину менше, ніж у 2017 році. 1768 із них сплатили штрафи на суму 60,6 тис. грн.