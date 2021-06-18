«Укрзалізниця» готується перевезти на свята щонайменше 600 тис. пасажирів

«Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижня, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції. Про це повідомила прес-служба перевізника.

«Укрзалізниця» готується до старту по-справжньому «спекотних» перевезень: від 18.06.2021 до 28.06.2021 вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тис. місць», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ – Херсон, Київ – Одеса, Київ – Бердянськ, Київ – Генічеськ, Дніпро – Одеса, Львів – Одеса, Харків – Одеса, Харків – Херсон.

Крім того, «Укрзалізниця» від 3 липня відкриває продаж квитків на потяг «Інтерсіті» Київ – Одеса – Київ. «Тарпан» за цим же маршрутом курсуватиме від 26 червня щодня до кінця літа.

«За добу 17.06.2021 «Укрзалізницею» поповнено склади поїздів на 57 вагонів, що дорівнює місткості 4 пасажирських поїздів. Робота з забезпечення перевезень триває: станом на п’ятницю вже додано ще по 2 вагони на Ужгород (поїзд № 29), Херсон (поїзд № 102), по одному вагону на Одесу (поїзди № 105 і № 145) та один вагон на Попасну (№ 20) – квитки вже у продажу», – повідомили у відомстві.

«Укрзалізниця» акцентує, що, попри послаблення карантинних обмежень по всій території країни, масковий режим у потягах залишається незмінним заради безпеки пасажирів та поїзних бригад.