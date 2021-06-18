«Укрзалізниця» призначила на свята 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів
«Укрзалізниця» призначила 21 додатковий потяг на найближчі півтора тижня, на які припадають вихідні дні на честь Трійці та Дня Конституції. Про це повідомила прес-служба перевізника.
«Укрзалізниця» готується до старту по-справжньому «спекотних» перевезень: від 18.06.2021 до 28.06.2021 вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тис. місць», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ – Херсон, Київ – Одеса, Київ – Бердянськ, Київ – Генічеськ, Дніпро – Одеса, Львів – Одеса, Харків – Одеса, Харків – Херсон.
Крім того, «Укрзалізниця» від 3 липня відкриває продаж квитків на потяг «Інтерсіті» Київ – Одеса – Київ. «Тарпан» за цим же маршрутом курсуватиме від 26 червня щодня до кінця літа.
«За добу 17.06.2021 «Укрзалізницею» поповнено склади поїздів на 57 вагонів, що дорівнює місткості 4 пасажирських поїздів. Робота з забезпечення перевезень триває: станом на п’ятницю вже додано ще по 2 вагони на Ужгород (поїзд № 29), Херсон (поїзд № 102), по одному вагону на Одесу (поїзди № 105 і № 145) та один вагон на Попасну (№ 20) – квитки вже у продажу», – повідомили у відомстві.
«Укрзалізниця» акцентує, що, попри послаблення карантинних обмежень по всій території країни, масковий режим у потягах залишається незмінним заради безпеки пасажирів та поїзних бригад.