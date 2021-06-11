«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Рахова Закарпатської області, Ковеля Волинської області та Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

Як повідомила прес-служба компанії у п’ятницю, 11 червня, додатковий нічний швидкий фірмовий поїзд №243/244 Київ – Рахів – Київ курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Також з 17 червня починає курсування нічний швидкий фірмовий поїзд №139/140 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського – з 18 червня по парних числах.

Також до подовженого святкового вікенду «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд №202/201 Ковель – Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

«Укрзалізниця продовжує оптимізовувати рейси в рамках обіцяної пасажирам економії 1 млн годин часу на рік. Так, з 11 червня поїзд № 357 "Гуцульщина" Київ - Рахів прискорюється та заощаджуватиме пасажирам 34 хвилини за рейс», – додали в компанії.

Нагадаємо, що у зв’язку зі святкуванням Трійці в українців буде додатковий вихідний – понеділок, 21 червня. Також вихідним буде понеділок, 28 червня – тоді Україна відзначатиме День Конституції.