У червні українці матимуть два додаткові вихідні
Завдяки державним святам українці відпочиватимуть в червні на два дні більше
У червні 2021 року на українців чекають два додаткові вихідні – з нагоди святкуванням Трійці і Дня Конституції.
Всього в червні буде 30 календарних днів, з яких 10 – вихідних. Причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця.
Вихідний з нагоди святкування Трійці 20 червня переноситься на понеділок 21 червня. Вже через тиждень, на українців чекає вихідний на День Конституції, який який також припадає на понеділок, 28 червня.
Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 10 – вихідних і 20 – робочих.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET