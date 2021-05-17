У червні 2021 року на українців чекають два додаткові вихідні – з нагоди святкуванням Трійці і Дня Конституції.

Всього в червні буде 30 календарних днів, з яких 10 – вихідних. Причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця.

Вихідний з нагоди святкування Трійці 20 червня переноситься на понеділок 21 червня. Вже через тиждень, на українців чекає вихідний на День Конституції, який який також припадає на понеділок, 28 червня.

Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 10 – вихідних і 20 – робочих.