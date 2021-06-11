Укрзалізниця додала електричку з веловагонами у напрямку Карпат

Від суботи, 12 червня, почне курсувати електричка Львів – Мукачево – Львів, обладнана тримачами для велосипедів. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Це буде електропотяг №7001/7002.

Електричка з веловагонами курсуватиме щосуботи і щонеділі з виїздом зі Львова о 7:16 і прибуттям в Мукачево об 11:29. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:56 і прибуватиме до Львова о 20:08. Він їхатиме через станції Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славське, Бескид, Воловець, Свалява та інші.

Нагадаємо, що уперше велотримачі обладнали в електричці Львів – Мукачево у 2016 році.

Окрім того, із 5 червня курсує поїзд № 829/830 Львів – Ужгород – Львів, що також обладнаний тримачами для велосипедів. Потяг їздить щоденно, окрім вівторка (в напрямку Ужгорода) та середи (в напрямку Львова), з відправленням зі Львова о 16:50 і прибуттям в Ужгород о 22:22. У зворотному напрямку він вирушає о 5:13 і прибуває до Львова о 10:59. Потяг їде через станції Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Воловець, Свалява, Мукачево, Чоп.

В «Укрзалізниці» нагадують, що перевозити велосипеди у потягах далекого сполучення та швидкісних наразі можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях для ручної поклажі. А капітально відремонтовані приміські поїзди 2021 року облаштовуються велотримачами. Зазвичай це від 8 до 16 місць для велосипедів у головних вагонах.