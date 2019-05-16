«Укрзалізниця» просить з держбюджету 7 млрд грн на нові вагони

«Укрзалізниця» звернулась до Верховної Ради України та Кабінету міністрів з проханням про державну підтримку залізничних перевезень. Загалом у зверненні йдеться про 7,1 млрд відповідних призначень з державного бюджету, які виділятись відповідно до статей 9 та 10 закону «Про залізничний транспорт», повідомив директор з економіки і фінансів «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев.

«Тільки факти: пасажирські електровози у нас зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів з 1992 року зменшився більше ніж удвічі. З 7,1 млрд грн, про які ми клопочемо, – 2,2 млрд грн недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 роки та 4,9 млрд грн капітальних витрат на пасажирські перевезення, які фактично були здійснені “Укрзалізницею” протягом 2016-2018 років у зв’язку з невиконанням статті 10 закону “Про залізничний транспорт”. За цю суму у 7 млрд грн ми змогли б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок», – зазначив Рязанцев.

За його словами, фізичне та моральне старіння інфраструктури та рухомого складу «Укрзалізниці» є наслідком того, що суспільні послуги з пасажирських перевезень компанія надає за тарифами, нижчими від економічно обґрунтованого рівня. Крім того, директор з економіки і фінансів «Укрзалізниці» додав, що перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних негативно впливає на фінансовий стан залізничної галузі загалом, а недоотримані кошти компанії не компенсуються.

«“Укрзалізниця” не знає жодного випадку у своїй історії, коли ці статті закону виконувались», – сказав Рязанцев.

Він також наголосив, що, згідно з законом «Про залізничний транспорт», тарифи на залізничні перевезення повинні встановлюватися з урахуванням інвестиційної складової, а будівництво і реконструкція об’єктів залізничного транспорту, придбання рухомого складу для перевезень пасажирів, як і компенсація збитків від перевезення пільговиків, мають здійснюватися із залученням коштів державного та місцевих бюджетів.

До слова, аудит «Укрзалізниці» за 2018 рік показав, що збитки компанії від пасажирських перевезень склали понад 12 млрд грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше директор з економіки і фінансів «Укрзалізниці» Анрдій Рязанцев заявив, що компанія більше не може утримувати майже половину колій через їхню збитковість.