«Укрзалізниця» заявила, що не може утримувати майже половину колій через збитковість

Збиткова інфраструктура «Укрзалізниці» станом на сьогодні становить 45,7% ділянок і сукупно виконує лише 2,1% тоннокілометрової роботи. За неї «Укрзалізниця» отримує лише 543 млн грн, тоді як видатки на її утримання становлять понад 7,8 млрд грн, повідомив директор з економіки і фінансів компанії Андрій Рязанцев.

За його словами, малодіяльна інфраструктура створює додаткове фінансове навантаження на галузь та рано чи пізно припинить функціонувати без співфінансування з боку держави чи місцевої влади.

«Сьогодні перед залізницею як ніколи актуальним стає питання нарощення обсягів перевезень саме на малодіяльних напрямках, за умови відсутності можливості їх оптимізації. Іншим варіантом збереження такої інфраструктури може бути співфінансування з державного та місцевих бюджетів, якщо ділянка має високе стратегічне, оборонне, соціальне значення», – зауважив Рязанцев.

Директор з економіки та фінансів «Укрзалізниці» наголосив, що компанія спільно з органами влади мусить вирішити питання малодіяльної інфраструктури якнайшвидше, оскільки, за його словами, утримувати її коштом «Укрзалізниці» вже немає можливості. Крім того, він додав, що вивільнені кошти могли б бути спрямовані на розвиток компанії й на мотивацію праці залізничників.

Нагадаємо, у вівторок, 14 травня, залізничники з усієї України провели акцію протесту біля будівлі уряду, на якій, зокрема, вимагали підвищення зарплат та виплати нагород за 2018 рік.