Перевірка багажу пасажирів на залізничному вокзалі в Харкові

«Укрзалізниця» закликала пасажирів з міркувань безпеки перенести поїздку з/до Харкова на День незалежності, коли в області діятиме довга комендантська година, повідомила 21 серпня її прес-служба.

Комендантська година діятиме по всій області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності УЗ скасує. Поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні, зазначили в «Укрзалізниці».

У прес-службі також закликали слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської військово-цивільної адміністрації та «Укрзалізниці».

Напередодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині протягом Дня незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Окрім цього, відтепер, з 22 серпня, комендантська година в області буде довшою і триватиме з 19:00 до 7:00 наступного дня.

«Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека», – пояснив голова ОВА.