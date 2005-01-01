«Укрзалізниця» відклала анонсоване на квітень підвищення цін на квитки

«Укрзалізниця» відклала підвищення цін на залізничні квитки, анонсоване з 1 квітня 2018 року. Про це повідомляють на сайті «Укрзалізниці».

Компанія поки що не змогла провести індексацію цін. Відзначають, що 12% підвищення тарифів, закладене в фінансовий план компанії на цей рік, довелося відкласти «через бюрократичні негаразди».

«УЗ з 1 квітня планувала індексувати тарифи на проїзд пасажирів на залізничному транспорті. Але відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки що перебуває на розгляді в причетних міністерствах і відомствах. Нагадаємо, що, згідно з консолідованим фінансовим планом компанії на 2018 рік, передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в 2018 році з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%», - зазначено в повідомленні.

У компанії нарікають, що через це продовжують нарощувати збитки від пасажирських перевезень, оскільки тарифи вже кілька років не індексували.

Наприклад, вартість проїзду пасажирів у вагонах СВ у поїздах внутрішнього сполучення не змінювалася з 2009 року, у всіх інших, окрім «Інтерсіті», - з 2014-го. У поїздах «Інтерсіті» вартість проїзду залишається незмінною з 2012 року, стверджують в «Укрзалізниці».

«Рівень тарифів на перевезення пасажирів у вагонах 2-го класу швидкісних поїздів «Інтерсіті+» і вагонах 1-го і 2-го класу швидкісних поїздів «Інтерсіті» залишається незмінним з 2012 року. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в вагонах СВ залишається незмінним з 2009 року, а у всіх типах вагонів (окрім СВ та «Інтерсіті+») - з жовтня 2014 року", - наголосили в УЗ.

Крім цього повідомляється, що залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, що нижчі за економічно обґрунтований рівень, а також перевезень пільгових категорій громадян.

Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2018 році очікується на рівні понад 11 млрд грн.