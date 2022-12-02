«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на рейс №131/132 Львів – Дніпро, що прямуватиме через Житомир та Київ. Поїзд не курсував півроку.

Як повідомили у прес-службі перевізника, поїзд Львів – Дніпро курсуватиме з 10 грудня через день, у парні дні. Зі Лвьова поїзд вирушатиме о 18:08 та їхатиме через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до Києва о 9:28.

До Дніпра потяг прямуватиме через Знам'янку та Олександрію й прибуватиме на кінцеву станцію о 18:25.

Зворотно через день потяг вирушатиме з 12 грудня. З Дніпра рейс відправлятиметься о 7:02 й прибуватиме до Львова о 6:55.

Квитки на поїзд Львів – Дніпро можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».