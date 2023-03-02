«Укрзалізниця» відновила курсування «Слобожанського експресу»
Поїзд Харків — Суми — Конотоп матиме 8 зупинок
Економіка — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Із 2 березня «Укрзалізниця» відновила курсування «Слобожанського експресу». Про це повідомила прес-служба компанії.
«Поїзд матиме 8 зупинок, зокрема, в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
«Сьогодні Укрзалізниця відновлює курсування «Слобожанського експреса». Регіональний експрес №805/806 Харків – Суми – Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08. З Конотопа поїзд вирушатиме щоденно о 4:44, прибуватиме до Сум о 6:49 та до Харкова о 09:51», – йдеться в повідомленні.
На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3.
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