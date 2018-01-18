«Укрзалізниця» відновила повернення квитків через інтернет

Керівництво «Укрзалізниці» вирішило повернути можливість повернення квитків через інтернет, яку призупинили з 12 грудня в рамках боротьби зі спекулянтами. Відповідне розпорядження вже підписано, і функція знову стане доступною протягом найближчих двох днів, повідомило видання LB.ua з посиланням на свої джерела в «Укрзалізниці».

Директор з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ Ігор Романків раніше розповів, що обмеження ввели у зв'язку з активністю перекупників, які розкуповували квитки на новорічні поїзди протягом десяти хвилин після початку продажів. Багато квитків купували на фальшиві імена, повернути їх через інтернет нескладно, а от здати в касу вже неможливо – тому що потрібне відповідне посвідчення особи.

Послуга повернення квитків через інтернет була введена 2013 року. Гроші повертають на банківську картку покупця.