У вихідні зі Львова до Перемишля можна буде доїхати чотирма поїздами

«Укрзалізниця» у грудні запускає ще два поїзди до Польщі. З 11 грудня щоденні поїзди курсуватимуть з Одеси в Перемишль, а з 12 грудня – зі Львова в Перемишль. Про це 1 грудня повідомила прес-служба відомства.

Поїзд №36/35 Одеса – Перемишль курсуватиме щоденно і відправлятиметься з Одеси о 18:22, прибуття до Перемишля о 09:02. У зворотньому напрямку потяг вирушатиме о 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54. Він теж матиме зупинку у Львові.

Поїзд №89/90 Львів – Перемишль відправлятиметься з 12 грудня у суботу і неділю. Зі Львова відправлення о 16:20, прибуття до Перемишля о 18:19. З Перемишля поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45.

Квиток першого класу зі Львова до Перемишля коштує 387 грн, у вагоні другого класу можна доїхати за 279 грн. Придбати можна на сайті «Укрзалізниці» та в касах вокзалів.

Додамо, що від жовтня до Перемишля курсують два Інтерсіті з Києва. Тож з 12 грудня зі Львова до Польщі можна буде доїхати чотирма поїздами.

Нагадаємо, що Україна припинила міжнародне залізничне сполучення з Польщею 14 березня 2020 року, коли у світі почалася пандемія коронавірусу. 9 вересня 2021 року Польща відкрила кордони для вакцинованих українських туристів, тож їхати туди українці можуть із паспортом вакцинації, доступним у додатку «Дія».