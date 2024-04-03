Пасажири могли би пересідати на поїзди чеського перевізника у Мостиськах

Чеська приватна залізнична компанія RegioJet вела переговори з «Укрзалізницею» про будівництво на станції Мостиська-2 пересадкового терміналу, що зміг би розвантажити вокзал у польському Перемишлі і пришвидшити запуск поїзда Київ - Берлін. Та «Укрзалізниця» загальмувала проект, говорить виконавчий директор RegioJet Якуб Свобода.

«Зараз цей проект радше заморожений: у вересні минулого року ми скерували "Укрзалізниці" відповідні передпроектні розрахунки й технічні рішення, але відтоді жодних дій не відбулося. Ми хотіли б повернутися до нього так швидко, як це можливо. Плануємо обговорювати це питання з УЗ», – сказав Якуб Свобода в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Будівництво пересадкового терміналу у Мостиськах-2, за словами Якуба Свободи, пришвидшило б запуск потягу Київ – Берлін, що планується на 2024 рік. Термінал також міг би розвантажити вокзал у польському Перемишлі, де відбувається пересадка пасажирів поїздів «Укрзалізниці» на поїзд Перемишль – Прага компанії RegioJet.

«Цей проект потрібен насамперед українським громадянам, які завдяки його реалізації отримають значно більше можливостей для подорожей до ЄС. Більше того, наша компанія задекларувала готовність до інвестування у цей проект, це кошти для української економіки, адже реалізовуватимуть цей проект українські підрядники», – додав Якуб Свобода.

Якщо перемовини відновляться, реалізувати проект можна буде упродовж чотирьох місяців, говорить представник RegioJet. На відміну від будівництва євроколії Мостиська – Скнилів, що триватиме кілька років.

«Дуже сподіваємося, що міністерство розвитку громад сприятиме прискоренню реалізації проекту. Ми за допомогою цього проекту можемо відкрити сполучення з України до Берліна та Ганноверу. Всі необхідні дозволи для проходження цим маршрутом на території Польщі та Німеччини ми вже отримали», – сказав Якуб Свобода.

Власник компанії RegioJet Радім Янчура сказав про наміри запустити у 2024 році потяги Київ – Берлін і Київ – Ганновер влітку минулого року. Цьогоріч компанія запустила залізничний маршрут Прага – Чоп, що згодом планує продовжити до Ужгорода і Мукачева.