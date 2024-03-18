Вартість квитків на потяг стартує від 1060 грн

Державний перевізник «Укрзалізниця» разом із чеською залізничною компанією RegioJet запустить новий міжнародний поїзд Прага – Чоп. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня. Про це повідомили у прес-службі українського перевізника.

Нічний поїзд Прага – Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошице (Словаччина) о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби. У цьому поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння та спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний Wi-Fi.

В середньому ціна квитка становитиме близько 1 060 грн за сидяче місце та 1 700 грн за спальне місце. Квитки на потяг можна придбати за посилання.

Для зручності мешканців сусідніх регіонів «Укрзалізниця» призначає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці – Чоп – Ужгород.

Пересадковий поїзд вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття в Чернівці о 21:32.

Раніше у співпраці з АТ «Укрзалізниця» чеська компанія RegioJet запустила потяги з Праги до Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова. На цих маршрутах пересадка відбувається у польському Перемишлі.

Нагадаємо, 18 березня стартував онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини. Придбати проїзні документи можна через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ – Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.