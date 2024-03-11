З 18 березня онлайн можна буде придбати квитки до Австрії

В «Укрзалізниці» стартує онлайн-продаж квитків до двох європейських країн. З 18 березня до Австрії, а згодом – до Угорщини. Про це повідомили у прес-службі державного перевізника.

Зазначається, що на першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна – Австрія та зворотно. Придбати проїзні документи можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ – Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

На другому етапі стануть доступними онлайн-квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше, але дату в «Укрзалізниці» не уточнили.

З 12 березня в «Укрзалізниці» тимчасово призупинять продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів.