Поїзд Маріуполь-Львів-Рахів курсуватиме зі сходу України до найпопулярніших туристичних місць у Карпатах

«Укрзалізниця» з 12 грудня цього року запускає поїзд сполученням Маріуполь-Рахів, який матиме найдовший маршрут протяжністю понад 1800 км. Поїзд курсуватиме зі сходу на захід України через 12 областей.

У вівторок, 23 листопада, прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що поїзд №5/6 Маріуполь-Рахів, який є рекордсменом за протяжністю маршруту, запускають з 12 грудня, однак у системі бронювання квитки доступні з наступного дня, 13 грудня.

«Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина – 1806 км. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції. Маршрут поїзда фактично охоплює всю країну – проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України. Маршрут на висоті – його кінцева зупинка розташована у найбільш високогірному місті України», – повідомили залізничники.

Поїзд курсуватиме через 12 областей України

Поїзд матиме зупинки на станціях, з яких починаються маршрути до популярних туристичних місць – Яремче і Татарів (найближчі станції до комплексу «Буковель»), Ворохта (локація, де розташовані одразу два найвпізнаваніші віадуки України), Ясіня (найближчий населений пункт до високогірного лижного курорту «Драгобрат»), Кваси (місце старту пішохідних мандрівок карпатським масивом Ґорґани, до гірських вершин Говерла та Петрос) та Рахів.

На маршруті курсуватимуть нові пасажирські вагони виробництва «Крюківського вагонобудівного заводу», які закупили у цьому році. Відправка у перший рейс поїзда №5/6 Маріуполь-Рахів відбудеться 13 грудня о 8:08. Вартість квитків у плацкартному вагоні становить 417 грн, у купейному – 1137 грн, а у вагоні класу «люкс» – 2824 грн. Час в дорозі – 27,5 год.