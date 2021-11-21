З 12 грудня в Україні почне діяти зимовий графік руху потягів. Однак «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на сім «новорічних поїздів». Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

Зокрема, до Буковелю курсуватимуть поїзди:

№ 5/6 Маріуполь – Рахів; № 15/16 Харків – Рахів; № 55/56 Київ – Рахів; № 95/96 Київ – Рахів; № 25/26 Одеса – Рахів; № 125/126 Миколаїв – Рахів; № 130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

Серед найбільш прискорених поїздів наступні:

№13/14 Київ – Солотвино – з Києва буде діставатись швидше на 3:16 години і на 2:20 години зворотно;

№77/78 Харків – Маріуполь – з Харкова буде діставатись на 2:05 години швидше і на 3:29 години зворотно;

№84/83 Київ – Маріуполь – з Києва буде діставатись на 2:13 години швидше і на 1:24 годину швидше зворотно;

№108/107 Одеса – Ужгород – з Одеси буде діставатись на 1:15 швидше і на 1:29 зворотно;

№145/146 Київ – Ізмаїл – з Києва буде діставатись швидше на 0:49 і на 1:02 зворотно.

Серед нових рейсів «Укрзалізниця» окремо відзначила поїзд №5/6 сполученням Маріуполь – Рахів, що став новим найдовшим поїздом країни та долатиме на своєму шляху 1806 кілометрів, при цьому даючи можливість жителям Маріуполя дістатись Львова за 21 годину замість 29, як було в альтернативному маршруті.