Із вівторка, 2 листопада, «Укрзалізниця» разом з «Угорською державною залізницею» відновлюють курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево — Будапешт через Чоп та Захонь.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», поїзд курсуватиме щодня з відправленням із Мукачева о 12:30 і прибуттям до Будапешта о 18:37. З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30. Придбати квитки можна тільки в касах вокзалів.

«Укрзалізниця» також нагадує, що для в’їзду громадян України в Угорщину потрібен біометричний паспорт/віза, медичне страхування, яке діє на території ЄС, а також фінансове забезпечення.

«У зв’язку з карантинними обмеженнями при перетині кордону додатково вимагається український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років). У разі відсутності сертифікату вимагається негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, тест на антиген не приймається», – зазначається у повідомленні Укрзалізниці.

Нагадаємо, потяг Мукачево – Будапешт «Укрзалізниця» спільно з «Угорською державною залізницею» запустили у грудні 2018 року. Це – прямий безпересадковий маршрут. Поїзд курсує через станції Чоп, Загонь, Кішварда, Ніредьгаза, Дебрецен, Гайдусобосло, Солнок, Цеглед.