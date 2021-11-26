«Укрзалізниця» скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для електричок

«Укрзалізниця» скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для електричок. Раніше пасажири після придбання квитків через офіційний сайт отримували на електронну пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти у касі на проїзний документ.

«Пасажири з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд. АТ «Укрзалізниця» вирішило низку технічних питань та спростило цей процес, скасувавши оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів», – йдеться у повідомленні компанії.

До слова, «Укрзалізниця» оголосила про початок продажу квитків на всі поїзди за новим графіком руху, який почне діяти з 12 грудня. Загалом запустять 19 пар нових поїздів, ще 49 потягів будуть прискорені.

Також з’явилися 7 рейсів до лижного курорту Буковель.