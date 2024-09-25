Дарія Базилевич була студенткою УКУ

Український католицький університет започаткував стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич. Таку ініціативу підтримали батько та чоловік загиблих Ярослав Базилевич та «Пласт», до якого належали сестри та їхня мама. Дарія Базилевич була студенткою УКУ.

Метою іменного фонду (ендавменту) є зібрати 100 тис. доларів, з яких щороку здібні студенти УКУ отримуватимуть стипендію, повідомили 25 вересня в університеті.

«Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Тож прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена», – закликав Ярослав Базилевич, батько та чоловік, який втратив свою сім’ю.

Зробити пожертву у фонд імені родини Базилевичів можна за посиланням.

До слова, від початку повномасштабної війни УКУ заснував 10 стипендійних фондів на честь загиблих військовослужбовців, які були студентами та випускниками університету.

«Через створення стипендіального фонду ми прагнемо передати майбутнім поколінням ті цінності та ідеали, які сповідували Євгенія, Ярина, Дарія та Емілія Базилевич. Сталий стипендіальний фонд – це також виховний момент для майбутніх поколінь, щоб жертви війни не були забуті. Пам’ять про наших полеглих у цій несправедливій війні житиме вічно», – наголосила проректорка з розвитку та комунікацій УКУ Наталія Климовська.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня під час ракетного обстрілу Львова загинули семеро львів’ян, серед яких Дарія, Ярина, Емілія, Євгенія Базилевичі. У момент влучання вони перебували на сходовій клітці свого будинку, ховаючись під час повітряної тривоги. З усієї сім’ї вижив один батько Ярослав.