Традиційний благодійний вечір УКУ відбувся 4 грудня в Києві

Український католицький університет зібрав рекордні 22 млн грн на щорічному Благодійному вечорі, якій відбувся 4 грудня в Києві. Ці кошти спрямують на розвиток програм університету, а також на стипендії студентам.

Під час Благодійного вечора відбувся «тихий» і «гучний» аукціони, на які виставляли мистецькі та живі лоти. Під час «тихого» аукціону учасники мали змогу придбати твори Михайла Демця, Володимира Патика, Петра Лебединця, Бориса Буряка, Василя Бажая, Владислава Шерешевського, Юрія Коха, Володимира Богуславського, Євгена Равського, Романа Романишина та інших. На тихому аукціоні гості придбали 33 твори мистецтва, позмагалися за 25 подарунків від посольств та партнерів.

На «живому» аукціоні зібрали 50000 доларів США. Серед найдорожчих лотів – зустріч зі співаком Святославом Вакарчуком та два VIP квитки на будь-який концерт світового турне «Океану Ельзи» (10000 доларів), колекційне вино та екскурсія виноградниками з тенісистом Сергієм Стаховським (7000 доларів) та вікенд у готельно-оздоровчому комплексі «Святий Шарбель» на дві доби та вечеря з власником комплексу та засновником сирного бренду «Мукко» Миколою Кмітем (7000 доларів).

Загалом під час благодійних торгів університет зібрав 22 млн грн, що є рекордом за всі 14 років проведення благодійних вечорів. Крім цього, на благодійному вечорі меценати заснували 62 студентські стипендії, по одній – викладацькій, професорській та стипендію гостьового лектора.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі УКУ, найбільшими жертводавцями XIV благодійного вечора стали:

інвестиційна компанія Dragon Capital (Томаш Фіала);

благодійний фонд «Повір у себе» (родина Іванчиків);

благодійна організація Zagoriy Foundation (родина Загоріїв);

фармацевтична компанія «Дарниця»;

медіакомпанія Forbes (Володимир Федорин);

компанія «Нова Пошта» (В’ячеслав Климов).

Зазначимо, що благодійний вечір – це традиційний захід на підтримку УКУ, який відбувається з 2008 року. Попереднім рекордом пожертв для УКУ на благодійному вечорі було 13 млн грн, які зібрали у 2019 році.