Уляна Супрун розповіла про погрози та напад під час роботи у МОЗ

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про погрози та напад на неї й чоловіка, коли вона працювала у відомстві. За її словами, це сталося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медуніверситету імені Богомольця. Про це Супрун 16 вересня розповіла «Українській правді».

«На засіданні Кабміну після того, як Катерину Амосову звільнили, я, три міністри й прем’єр отримали смс-ки з погрозами через те, що не повернули її на посаду. Мій чоловік отримував такі смс-ки. На нас напала група людей, мого чоловіка фізично побили», — заявила колишня очільниця МОЗ.

Вона розповіла, що таке було з нею та чоловіком двічі. Їм хотіли дати охорону, але пара відмовилась.

«Коли ми пішли до СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосової і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на когось «випадково» нападають», — додала Супрун.

Нагадаємо, що Уляна Супрун очолювала МОЗ з 22 липня 2016 року. 29 серпня 2019 року вона написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський. Новою очільницею МОЗ стала Зоряна Скалецька.