Унаслідок ДТП у Мостиськах постраждало троє людей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:023080

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Унаслідок ДТП у Мостиськах постраждало троє людей
фото Ігоря Зінкевича
Citroen в’їхав у причіп вантажного автомобіля МАН

У п’ятницю, 29 грудня, о 22:10 на вул. Шевченка у Мостиськах трапилась ДТП, унаслідок якої постраждало троє людей. Про це ZAXID.NET повідомили у ГУ НП у Львівській області.

30-річний водій автомобіля Citroen в’їхав у причіп вантажного автомобіля МАН, що був припаркований на узбіччі. Унаслідок зіткнення водій автомобіля був госпіталізований. У ДТП також постраждали двоє пасажирів Citroen, віком 24 і 19 років. Як повідомили у поліції, усі постраждалі є місцевими мешканцями. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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