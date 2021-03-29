Внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер, його співмешканку госпіталізували

У неділю, 28 березня, у Львові внаслідок отруєння чадним газом загинув 84-річний чоловік. Також у важкому стані у лікарню госпіталізували жінку 1946 року народження. Випадок стався близько 23:50 на вул. Олени Степанівни, 24 у Залізничному районі міста.

«На вул. Олени Степанівни, 24 у квартирі №18 внаслідок отруєння, ймовірно, чадним газом загинув мешканець квартири 1936 року народження. Інша мешканка квартири 1946 року народження у важкому стані госпіталізована у реанімаційне відділення ОКЛ», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Квартира обладнана двома газовими пічками, газовою колонкою та плитою.

Аварійна бригадою «Львівгазу» тимчасово припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.

До слова, як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, загалом від початку року по місту зафіксували 21 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 49 людей, з них 17 — діти. Троє людей загинуло.