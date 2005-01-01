Унаслідок задимлення у хмарочосі Дональда Трампа у Нью-Йорку постраждало двоє людей

Двоє людей зазнали травм внаслідок задимлення у вентиляційній шахті у хмарочосі Trump Tower на Манхеттені у Нью-Йорку, яке сталося уранці у понеділок, 8 січня. Про це повідомив телеканал NBC, посилаючись на пожежний департамент Нью-Йорка.
Зокрема, серед постраждалих - пожежник, який отримав поранення внаслідок падіння на нього уламка, та інженер, який відмовився від лікування.
Пожежні оперативно локалізували задимлення.
Президент США Дональд Трамп у будівлі під час інциденту не перебував.
Син президента США Дональда Трампа Ерік у своєму Twiiter написав, що пожежа у Trump Tower була невеликим спалахом електричного походження. Він подякував рятувальникам за роботу, і назвав їх «справжніми героями».
Зазначимо, у 68-поверховому хмарочосі, який є власністю Трампа з 1979 року, у президента США є триповерховий пентхаус, який називають «White House North».
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