Унікальні реліквії галицьких євреїв покажуть у Львові

Єврейські реліквії львів'янам покажуть уперше

Масштабну експозицію «Реліквії єврейського світу Галичини» у середу 28 березня відкриють в Музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України на проспекті Свободи, 15. Подія присвячена 85-й річниці Виставки єврейського художнього промислу, яка була розгорнута в залах Міського промислового музею у Львові у березні 1933 року, де представили пам’ятки як з приватних колекцій, так і з синагог Галичини.

За словами завідувача експозиції Андрія Колотая, виставка стала важливим кроком до створення Єврейського музею, який урочисто відкрили у 1934 році. Після ліквідації музею в 1939 році експонати передали Музею художнього промислу, а пізніше їх об'єднали з унікальною збіркою цінностей львівського колекціонера Максиміліана Гольдштейна.

Проект здійснюється за підтримки Всеукраїнського благодійного єврейського фонду «Хесед-Ар’є» та Центру єврейських досліджень Університету Норсвестерн ім. Сім’ї Краун. Експозиція передає сакральну атмосферу синагоги, річний цикл релігійних єврейських свят, вироби різних ремесел. Окремі зали присвятили Максиміліану Гольдштейну і його колекції екслібрисів, витинанок та графіки. Більшість єврейських реліквій відвідувачі побачать вперше.