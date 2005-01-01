Від Бойчука до Бокотея

9 причин не сидіти у Львові вдома на вихідних.

Львівські музеї пропонують великий спектр найрізноманітніших виставок. Сьогодні ZAXID.NET обирає лише п’ять із них, які не можна пропустити у жодному випадку.

Виставка «Бойчук●ІЗМ●»

У Галереї мистецтв триває виставка «Бойчук●ІЗМ●», де представлені твори Михайла Бойчука та його учнів: Євгена Сагайдачного, Антоніни Іванової, Софії Налепинської-Бойчук, Миколи Касперовича, Миколи Федюка, Ярослави Музики, Охріма Кравченка.

Михайло Бойчук - український художник, маляр-монументаліст, засновник самобутньої школи українського мистецтва «бойчукізм», лідер групи «бойчукістів». Член НТШ (1912), УНТ (1917), один із засновників монументального мистецтва України ХХ ст, представник Розстріляного відродження.

Михайло Бойчук прагнув створити «нове українське мистецтво», що мало б під собою багате підґрунтя, прагнув відродити його від «самого кореня». Таким початком-коренем він вбачав іконопис періоду Київської Русі та Візантії. Проте використовуючи прийоми тих часів він творив нове, навдивовижу сучасне мистецтво.

«Бойчук●ІЗМ●» – це не просто чергова виставка творів Михайла Бойчука та його школи, а спроба самоосмислити і переосмислити саме його явище, ревіталізувати яскраве українське мистецтво в свідомості сучасників, наголошують її організатори.

Виставка відкрита до 3 травня.

«Венеція – стан душі»

У Палаці Потоцьких триває виставка «Венеція – стан душі», яка презентує живопис, графіку, книги та декоративно-ужиткове мистецтво італійських майстрів XVI-XIX ст. зі збірок найбільших музеїв України.

На виставці представдені твори найкращих ведутистів (майстрів міського пейзажу) Гварді, Белотто, Карлеваріса, Каналетто. Портрети пензля Паоло Веронезе, П’єтро делла Веккіо та інших вражають глибиною характеристик.

На виставці представлені і добре відомі глядачам роботи, присвячені Місту на воді, так і твори з фондів Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, збірок Одеського музею західного і східного мистецтва та Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко з Києва.

Виставка триває до 12 травня.

«Олекса Новаківський. Графіка»

Галерея сучасного сакрального мистецтва IconArt пропонує подивитись графічні твори Олекси Новаківського у рамках проекту «Великі майстри //Олекса Новаківський//Графіка». Графічні роботи художника походять з приватних колекцій, тож подивитись на них поза цією виставкою дуже складно.

Олекса Новаківський навчався навчався в Одесі, потім у Кракові. Він жив у Львові з 1913 року, вже у 1923 році він заснував тут мистецьку школу.

На експозиції представлено начерки й графічні композиції. «Твори, які складають виставку, були зібрані з багатьох приватних колекцій. Найважливішими роботами на цій експозиції, її своєрідним кістяком є сакральне мистецтво. До сакральної тематики (сакрального малярства, сакральної графіки) Новаківський звертався протягом всього творчого життя. Ця царина творчості була надзвичайно важливою у його житті.

На виставці заекспоновані композиції із образами Богородиці, Ісуса Христа, Розп’яття, Благовіщення. Проте, варто зазначити, що тема Богородиці є наскрізною та найбільш виразною у творчому доробку цього художника», - розповідає художник Остап Лозинський.

Виставка триватиме до 08 квітня 2018

Андрій Бокотей. Виставка однієї композиції

В Національному музеї художник по склу Андрій Бокотей представив виставку однієї композиції. Народний художник, лауреат Шевченківської премії приурочив виставку до власного 80-річчя.

Експозиція займає кілька залів та присвячена батькові художника, священнику. Саме тому в одному з залів звучить запис 1991 року: це батько художника після семирічного заслання в Казахстані править літургію вдома.

Якщо пройти через декілька залів, де представлені відеоінсталяції, ескізи композиції, залишки невикористаного скла, документами, то відкриється Таємна вечеря з прозорого скла. За словами художника, це найбільші фігури, які він робив у своєму житті: понад 1 метр.

Композицю можна побачити Проект повнстю можна побачити до 1 квітня, а саму композицію - до травня.

«Енергія UA»

Також у Національному музеї відкрився проект «Енергія UA» художників Олександра та Іванки Войтович.

«Україна – територія, повна парадоксів та символів, які створюють дивну енергетичну зону, яка інспірує на своєрідні візії та дає новий поштовх до невідомого через призму нібито буденного та непримітного. Загублена в часі наша UA промовляє до світу невідомою мовою власної історії та досвіду, бажаючи про щось сказати та можливо щось доповнити», - вважають художники.

Проект «Енергія UA» це своєрідне продовження теми нещодавньої виставки Іndustrial nature, яка була представлена авторами у Києві в Музей книги і друкарства України як серії творів, що занурюють глядача у різні атмосфери людського буття.

Виставка триватиме до 15 квітня.

Фото: Павло Паламарчук, IconArt