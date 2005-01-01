Львівський митець Андрій Бокотей зробив скляних Ісуса з апостолами висотою у 1,25 метр

Проект до свого 80-літнього ювілею львівський маестро, що працює зі склом, Андрій Бокотей, влаштував у Національному музеї. Експозиція займає кілька залів. Розпочинається все з найсокровеннішого – тіла та крові Христа. В першому залі біля символічної чаші звучить Служба Божа – запис 1991 року. Це священик, батько Андрія Андрійовича, після семирічного заслання в Казахстані править літургію вдома. Йому народний художник і присвятив свій проект.

«Батько вчив мене добру: «Сину, сій добро». Це такі загальні речі, які мав священик передавати своїй пастві і дітям. Я старався цим керуватися. І дуже щасливий сьогодні», – поділився емоціями автор проекту, народний художник, лауреат Шевченківської премії Андрій Бокотей.

Зал другий – для роздумів. У відеоінсталяції суцільне насильство – наркотики, війна, знущання зі слабших. «Це життя. Це життя наше так побудоване, що є святе, до якого ми молимося. Потім є будні, потім щось страшне, що людина людині робить», – пояснив Андрій Бокотей.

Вся інтрига – в останньому залі. Дорога до нього трішки привідкриває тему. У третьому залі – сам ескіз композиції і залишки невикористаного скла, є форми.

Над цим проектом художник мізкував рік, а вже за саму роботу взявся з листопада 2017 року. Та задум зародився ще в час здобуття Україною незалежності. Андрій Бокотей виношував його у нелегкий для себе час, коли був проректором, а згодом й ректором Академії мистецтв. Тому дорога до останнього залу символічно встелена різними документами, колись підписаними митцем. І ось за завісою, в центрі виставки – Тайна вечеря.

«Тут Христос, апостоли і Юда. Він наче від Христа відсторонюється, закривається. Відрізняється від тих інших фігур», – пояснив митець.

Це найбільші фігури, які Андрій Бокотей робив у своєму житті, – 1 метр 25 сантиметрів. Щось схоже він бачив на початку 90-х в метрополітені Нью-Йорка. Тоді аргентинська мисткиня на прізвище Ескобаро вразила львів’янина гігантською Тайною вечерею в дереві. А тепер і він спонукає всіх думати про вічне.

«Все наше життя складається з добра-зла, плюса-мінуса, чорного-білого. І це виправдано. Так було, так має бути і так воно й далі продовжується», – підсумував Андрій Бокотей.

Весь проект можна оглянути до квітня. А Христос з апостолами «розділятимуть» в Нацмузеї вечерю до травня.