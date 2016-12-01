9 причин не сидіти у Львові вдома на вихідних

Дні нарешті ставатимуть довшими, а це означає, що тепер можна буде встигнути більше. Протягом цього вікенду у Львові відбудеться кілька прем’єр - «Боженька» вийде на головну сцену театру імені Лесі Українки, а Somali Yacht Club презентують свій останній альбом. До музичних планів на вікенд додайте ще концерти Familia Perkalaba i Postman - всі вони відбудуться в один і той самий день, в суботу. У неділю не проґавте можливості послухати лекцію про те, в яких містах ми житимемо в майбутньому. Підсумувати цей вікенд зможе класична американська комедія - до речі, один з улюблених фільмів Квентіна Тарантіно.

Що робити у Львові 24 та 25 березня - у підбірці ZAXID.NET.

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Прем’єра вистави «Боженька» у театрі Лесі Українки (16+)

Після минулорічних сценічних читок на малій сцені театру Лесі Українки, алегорічна комедійна п’єса Валерія Пєчєйкіна «Боженька» (у перекладі Оксани Данчук) стала головною прем’єрою весняного сезону у театрі.

Дія «Боженьки» відбувається у лісі розгортається серед звірят. Але ніщо людське їм не чуже: домінування та експлуатація, анархізм, сексуальні субкультури, квазірелігійні переконання, численні страхи. Страх іншості, страх правди, страх пізнання, страх бути собою, страх любити. Однак, найкраща зброя проти страху - це сміх.

Прем’єрні покази йтимуть у суботу та неділю. Тривалість – 2 години з антрактом.



19:00, театр ім. Лесі Українки, вул. Городоцька.

Субота, 24 березня

Лекція про львівські синагоги

Традиційні суботні лекції у бібліотеці «Львівської політехніки» щоразу знаходять інший кут зору, під яким можна подивитись на місто. Цього разу дослідниця та реставраторка Оксана Бойко розповість про історію та архітектуру львівських синагог.

Також художниця Тетяна Казанцева представить нову листівку до теми події, а бібліотека організує виставку давніх та сучасних джерел до теми події.

12:00, Науково-технічна бібліотека НУ «Львівська політехніка»

Концерт Postman

Костянтин Почтар – вокаліст київського гурту 5 Vymir, а Postman – його сольний проект. Львівський концерт стане стане одним із останніх в його турі, за час якого Postman разом з Оксаною Забужко представив Україну на фестивалі Ars-Cameralis у Катовіцах, виступив на розігріві у легендарних Flunk в Кракові і відіграв понад 20 концертів в Польщі, Україні та Словаччині.



Кількість місць обмежена, деталі можна дізнатись на сторінці події.

18:00, Дім Франка, вул. Івана Франка, 150-152.

Презентація нового альбому від Somali Yacht Club

Львівське тріо Somali Yacht Club вже отримало визнання на європейській сцені стоунер-року зі своїм релізом The Sun, який вийшов у січні. Цього дня льів’яни зможуть самі переконатись, яким є «море» Somali Yacht Club.

Варто підписатись, щоб не забути про концерт - зробити це можна на його сторінці.

19:00, FESTrepublic club, вул. Старознесенська, 24.

Концерт Familia Perkalaba

Івано-франківський «оркестр радості і щастя» Familia Perkalaba приїжджає в гості до Львова. Традиційно, від музикантів варто очікувати енергії, харизми, смаку гір та нових пісень.

Квитки будуть доступні в магазині чи на барі «Правда. Beer Theatre», вартість - 200 грн. Деталі є на Facebook.

22:00, «Правда. Beer Theatre», пл. Ринок, 32.

Електронна вечірка Dzvin

Цього разу львівська серія приймає в себе гостю з Ізраїля - співзасновницю однієї з найпотужніших формацій Єрусалима Pacotec та резидентку тамтешнього клубу The Block - Анну Галету. Також в лайн-апі один з найтехнічніших діджеїв Львова Lawrin та Lstn з команди ZAVTRA.



Двері будуть відкриті з 22:30. Вхід коштуватиме 200 грн, квитків обмежена кількість – тільки 250 штук. Деталі - на Facebook.

23:00, Актовий зал Fredra.61, вул. Зелена, 20.

Неділя, 25 березня

Лекція: «Міста в уяві фантастів XX століття та як майбутнє справджується»

Як бачили футуристичні міста режисер(к)и і які їхні перебачення збулись? Яке майбутнє в житла та транспорту? Що найкориснішим для городян виявляється з часом в ідеях візіонерів та науковців? Як буде працювати складний механізм міста для всіх в майбутньому, відповідно до актуальних тенденцій екологічності та стійкого розвитку? Розповідатиме відома львівська урбаністка Олександра Сладкова.

Лекція є частиною кампанії збору коштів для щорічного фестивалю кіно і урбаністики у Славутичі «86». Тож відвідувачі можуть зробити благодійний внесок від 80 до 200 грн в якості плати за вхід.

15:00, Центр Шептицького (конферен-зал на 1 поверсі), вул. Стрийська, 29.

Екскурсія «Бойчук і бойчукісти»

Екскурсія присвячена роботам Михайла Бойчука - засновника нового стилю в царині українського сакрального та монументального мистецтва. Його творчість та неординарна біографія є, безперечно, значним явищем в українському мистецтві першої третини ХХ ст. Новизною Михайла Бойчука було заснування нового напрямку як мистецької течії європейського модернізму – «неовізантизму».



Так звана «школа Бойчука» ніколи не існувала як реальний навчальний заклад, а представляла яскраву особистість митця, його ідейні принципи та особливості роботи в колективі однодумців. Ця школа постійно існувала у середовищі, де перебував Бойчук: у Парижі, Львові, Києві, Одесі, Харкові.



Екскурсія виставкою познайомить відвідувачів із роботами митця та його учнів.

16:00, відділ українського мистецтва ХХ ст. НМЛ ім. Андрея Шептицького, вул. М. Драгоманова, 42.

Класична комедія «Його дівчина П’ятниця»

Маловідома у нас кінострічка 1940 року розповідає про стосунки – робочі і не тільки – успішної репортерки Гільді Джонсон зі своїм колишнім чоловіком (і чинним редактором газети The Morning Post) Волтером Бернсом. Гільді планує нове життя із новим чоловіком та збирається кинути роботу, Волтер же не може собі дозволити втратити найкращу журналістку (та й віддавати дружину якомусь страховому агенту йому не хочеться). Тож Гілді отримує останнє завдання – взяти інтерв’ю.

Квитки можна купити онлайн.

19:00, кінотеатр «Копернік», вул. Коперніка, 9.

У головних ролях - Кері Грант та Розалінд Рассел