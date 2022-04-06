Університет набирав російськомовні акторські курси

Київський національний університет театру, кіно та телебачення припинив підготовку акторів для російськомовних театрів. Про це йдеться у відповідному наказі.

«У зв’язку із запровадженням воєнного стану на території України в результаті воєнних дій, спричинених повномасштабним вторгненням Російської Федерації та відповідно до рішення Вченої ради університету наказую:

Припинити підготовку акторів для російськомовних театрів за ОПП «Акторське мистецтво театру і кіно»

Викладання навчальних дисциплін проводити державною мовою», – зазначено у документі.

Зауважимо, що раніше університет набирав російськомовні акторські курси, випускники яких знаходили роботу у російськомовних театрах. Тепер усе навчання акторів відбуватиметься українською мовою.

Нагадаємо, що київський театр ім. Лесі Українки більше не є театром російської драми. До цієї ініціативи під'єдналися й харківській театр ім. Олександра Пушкіна. Проте якою мовою ставитимуть вистави у театрах не повідомили.