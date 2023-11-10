Софія Ліщинська до цього керувала палацом культури ім. Гната Хоткевича

Управління культури Львівської міської ради отримало нову керівницю. Нею стала Софія Ліщинська, яка до цього виконувала обов’язки директорки Палацу культури ім. Гната Хоткевича. Її на цій посаді замінить заступниця Мар’яна Пелешко.

Як повідомила 10 листопада прес-служба ЛМР, нову очільницю управління колективу представила заступниця міського голови з гуманітарних питань, в.о. директора департаменту розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич.

Управління культури довго не мало керівника, останнім в.о. була директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

39-річна Софія Ліщинська закінчила Український католицький університет за спеціальністю «Історія», тепер навчається у Львівській академії мистецтв. Працювала журналісткою, менеджеркою ГО «Форум видавців», проектною менеджеркою Львівської бізнес-школи УКУ. У палаці культури імені Гната Хоткевича працює з 2016 року, була редакторкою, завідувачкою відділу, заступницею та в.о. директора.