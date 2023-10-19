Тетяна Балукова почне працювати в ЛМР з 5 грудня

Експертна рада погодила кандидатуру керівниці міського управління охорони історичного середовища Львівської міськради. Нею стане 35-річна архітекторка Тетяна Балукова, яка зараз працює у Німеччині. Як повідомили 19 жовтня у ЛМР, Тетяну Балукову призначать на посаду з 5 грудня, вона має досвід у сфері збереження історичної спадщини Львова: очолювала ЛКП «Архітектурно-археологічна служба» і працювала архітекторкою-консультанткою в проекті GIZ «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова».

Тетяна Балукова закінчила Львівську політехніку за спеціальністю «містобудування», згодом стажувалася за кордоном. З 2019 року вона живе у Німеччині і працює в архітектурній компанії SPS Plan GmbH у Лейпцигу.

«Тетяна Балукова мала досвід співпраці з міськрадою, проявила себе як людина, яка знає професію і чим живе історичне середовище Львова. Крім того, у неї є дуже цінний міжнародний досвід. Сподіваюся, що вона зможе застосувати його у Львові. Зараз пані Тетяна є співробітницею німецької структури і повинна дотримуватися всіх вимог, що передбачає німецьке трудове законодавство. Тому до роботи у Львові вона зможе приступити на початку грудня», – розповіла керівниця управління персоналом ЛМР Лілія Савич.



Тетяна Балукова висловила сподівання, що, покладаючись на свій досвід роботи в західній Європі, спробує модернізувати управління та оптимізувати процеси праці.

Нагадаємо, попередньою багаторічною очільницею управління охорони історичного середовища ЛМР була Лілія Онищенко. На початку 2023 року вона стала позаштатною радницею міського голови Львова. Весь цей час обов’язки керівниці управління виконувала її заступниця Маріанна Мороз. На час її відпустки т.в.о. начальника став ще один заступник Георгій Корнєєв. У серпні його затримали за підозрою в отриманні хабара. Після цього з’ясувалося, що до свого працевлаштування в ЛМР, але вже після початку війни з Росією він давав інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ. Його звільнили. Після цього інциденту у міськраді оголосили про кадрове перезавантаження управління. Відбір кандидатів на посаду керівника провели публічно із залученням експертної ради. На конкурс подалося сім кандидатів, які презентували своє бачення розвитку управління та роботи у сфері захисту культурної спадщини.