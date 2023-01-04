Лілія Онищенко керувала охороною історичного середовища Львова упродовж 15 років

З початку 2023 року Лілія Онищенко більше не очолює управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Попрацювавши на цій посаді 15 років, Лілія Онищенко стала позаштатною радницею мера Львова. Про це у середу, 4 січня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Лілія Онищенко працювала у мерії Львова з 1992 року – спочатку на посаді архітекторки управління охорони історичного середовища, потім на посаді заступниці цього управління, а у 2007 році стала начальницею управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

На сайті ЛМР вказано, що з 30 грудня 2022 року Лілія Онищенко призначена позаштатною радницею Львівського міського голови з питань збереження культурної спадщини.

«Щаслива бути дотичною до управління містом. Завжди відчувала підтримку колег в непрості часи та щирість в радісні моменти, дякую всім, з ким довелося працювати ці 15 років. Бути радником міського голови з питань збереження культурної спадщини такого міста як Львів – новий виклик і велика відповідальність», – прокоментувала своє нове призначення Лілія Онищенко.

Виконувати обов’язки керівниці управління охорони історичного середовища буде Маріанна Мороз, яка раніше була начальницею відділу обліку та моніторингу управління охорони історичного середовища ЛМР.