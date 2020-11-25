У середу, 25 листопада, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Із 8:00 до 17:00 без електропостачання будуть мешканці деяких вулиць у Франківському та Личаківському районах міста. Роботи також виконуватимуть у Винниках, що належать до Личаківського району та Брюховичах, що підпорядковані Шевченківському району Львова. Про це повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак із 8:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть мешканці таких вулиць: Білинського, 7-33; Княгині Ольги, 7-59; Балтійська, 4-32; Музики, 39-70; Ревуцького, 3-34; Рудницького, 1-19; Героїв УПА, 40-63; Пастернака, 2; Васильківського – всі1; Смаль-Стоцького, 32-38; Залізняка, 34-36; Зелена, 25-37 (непарні); Донцова – всі; Вагилевича – всі; Героїв Крут, 11Б, 27; Скорини, 40; Мікльоша, 12, 5-15.

Із 8:00 до 17:00 без електроенергії у Брюховичах будуть вулиці: Івасюка, 17, 17а, 19; Селишна, 1; Бурштинова – всі; Шкільна – всі; Бічна Бурштинова – всі; Заможня – всі; Музейна, 8, 8а, 11; Львівська, 1а, 36.

Із 8:00 до 17:00 без електроенергії у Винниках будуть вулиці: Піддубного – всі будинки; Галицька, 41а; Теліги, 26; Івасюка, 1в; Івасюка 48/ІІ.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.