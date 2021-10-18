У понеділок, 18 жовтня, «Львівобленерго» проводитиме планові ремонти. Через це 37 вулиць у Львові та Винниках упродовж дня будуть без електропостачання.

Відтак до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:

вул. Чупринки, 47, 51, 53, 55, 58-70 (парні),

вул. Жуковського, 2-11,

вул. Антоновича, 28-64,

вул. Героїв УПА, 28-38,

вул. Саряна – всі,

вул. Чупринки, 101, 103, 114, 114а, 128,

вул. Санітарна – всі,

вул. Лікувальна – всі,

вул. Хоробрих – всі,

вул. Кульпарківська, 134-150,

вул. Листова – всі,

вул. Кондукторська, 2-28,

вул. Городоцька, 215-223.

До 16:00 без електрики будуть:

вул. Єфремова, 68, 72, 75, 79,

вул. Квітнева – всі,

вул. Чупринки, 84, 98-106 (парні),

вул. Конотопська – всі,

вул. Мельника, 20.

Також із 9:30 до 17:00 без електроенергії:

вул. Симоненка, 4-10,

вул. Володимира Великого, 13а (дитячий садок), 15, 17, 19,

вул. Рубчака, 8 (школа), 10, 11 (ФОП Андрусяк), 12, 14,

вул. Голубця, 11-47, 2-62,

вул. Боровиковського – всі,

вул. Грибова – всі,

вул. Ярова – всі,

вул. Самійленка, 38,

вул. Петрушевича – всі,

вул. Театральна – 22,

вул. Вірменська, 2-8, 1-7,

вул. Краківська, 3-7, 10-26,

вул. Театральна, 24-26, 23,

просп. Свободи, 26.

У Винниках до 17:00 без електроенергії будуть: