Упродовж дня понад три десятки вулиць у Львові та Винниках будуть без світла
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 18 жовтня, «Львівобленерго» проводитиме планові ремонти. Через це 37 вулиць у Львові та Винниках упродовж дня будуть без електропостачання.
Відтак до 17:00 без електроенергії у Львові будуть:
- вул. Чупринки, 47, 51, 53, 55, 58-70 (парні),
- вул. Жуковського, 2-11,
- вул. Антоновича, 28-64,
- вул. Героїв УПА, 28-38,
- вул. Саряна – всі,
- вул. Чупринки, 101, 103, 114, 114а, 128,
- вул. Санітарна – всі,
- вул. Лікувальна – всі,
- вул. Хоробрих – всі,
- вул. Кульпарківська, 134-150,
- вул. Листова – всі,
- вул. Кондукторська, 2-28,
- вул. Городоцька, 215-223.
До 16:00 без електрики будуть:
- вул. Єфремова, 68, 72, 75, 79,
- вул. Квітнева – всі,
- вул. Чупринки, 84, 98-106 (парні),
- вул. Конотопська – всі,
- вул. Мельника, 20.
Також із 9:30 до 17:00 без електроенергії:
- вул. Симоненка, 4-10,
- вул. Володимира Великого, 13а (дитячий садок), 15, 17, 19,
- вул. Рубчака, 8 (школа), 10, 11 (ФОП Андрусяк), 12, 14,
- вул. Голубця, 11-47, 2-62,
- вул. Боровиковського – всі,
- вул. Грибова – всі,
- вул. Ярова – всі,
- вул. Самійленка, 38,
- вул. Петрушевича – всі,
- вул. Театральна – 22,
- вул. Вірменська, 2-8, 1-7,
- вул. Краківська, 3-7, 10-26,
- вул. Театральна, 24-26, 23,
- просп. Свободи, 26.
У Винниках до 17:00 без електроенергії будуть:
- вул. Наливайка – всі,
- вул. Лермонтова – всі,
- вул. Кривоноса – всі,
- вул. Залізняка – всі,
- вул. Сагайдачного, 2-14, 1-21.
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