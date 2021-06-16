Гендиректора «Укрпошти» призначатиме наглядова рада без конкурсу

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 16 червня, скасував необхідність проведення конкурсного відбору під час призначення генерального директора «Укрпошти».

Новою постановою Кабміну внесено відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів №777 від 3 вересня 2008 року про порядок проведення конкурсного відбору керівників державних компаній.

«Проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і протягом всього цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом 100 млн євро», – йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну.

Тепер призначати генерального директора буде наглядова рада.

Зауважимо, що контракт чинного гендиректора Ігоря Смілянського збігає 30 червня 2021 року. Він керує «Укрпоштою» з 2016 року.

З огляду на те, що «Укрпошта» – особливо важливе для економіки підприємство, переможця визначав комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Востаннє конкурс на посаду керівника «Укрпошти» був оголошений 19 лютого 2016 року. В конкурсі взяли участь 48 претендентів. Відбір проходив у два етапи.