Уряд хоче перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців, проте таким чином муніципалітети можуть втратити 2,4 млрд грн. Річ у тім, що у разі ухвалення пакету змін до Податкового кодексу акцизний податок йтиме в державний бюджет, а звідти вже буде перерозподілятися між місцевими бюджетами. Але в Асоціації міст України сумніваються у тому, що надходження з держбюджету будуть співмірними тим, які громади отримують від акцизів.

Наразі роздрібні торговці (кіоски і магазини, які продають цигарки) сплачують 5% відповідного податку, що також йде до місцевих бюджетів. Проте урядовим законопроектом це зобов’язання хочуть перекласти на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів, таких як Philip Morris або Japan Tobacco International (JTI), пише в четвер, 22 квітня, «Економічна правда».

За словами співрозмовників видання в парламенті, ознайомлених з перебігом написання документа, «тютюнова» норма з’явилася в ньому в останню мить з подачі голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева. Він запропонував президентові відповідні зміни з посиланням на наявність великої частки «тіньових» операцій в сегменті роздрібного продажу тютюну. На думку авторів законопроекту, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн.

Та на місцевому рівні влада може втратити близько 2,4 млрд грн, заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

«Усі пропозиції в частині місцевих бюджетів ми з Мінфіном відпрацювали і їх підтримуємо – це призведе до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до Офісу президента, щоб їх було розглянуто як невідкладні. Проте на фініші окремі лобісти, прикриваючись іменем президента, заклали в концепцію вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети втратять 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити", – зазначив Слобожан.

Річ у тім, що перерозподіл акцизу на місцеві громади, як передбачається в документі, буде відбуватись через державний бюджет. Запропонований механізм, вважають в Асоціації міст, не може забезпечити справедливе зарахування податку до місцевих бюджетів.

За словами Слобожана, такі норми вигідні власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну.