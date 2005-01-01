Уряд Канади готовий працювати над дорожньою картою безвізу з Україною

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:26850

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Уряд Канади готовий до обговорення дорожньої карти, що дозволить Україні з часом набути безвізовий режим. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод.

«Міністр імміграції Ахмед Хусен запевнив нас, що готовий розробити дорожню карту безвізу. Ця дискусія уже ведеться. Слід розуміти, що безвізу завтра не буде, але процеси, що призведуть до нього, вже йдуть і ми активно над цим працюємо», - сказав Ґрод.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Канада спростила візові вимоги для українців. Українцям, які були у Канаді протягом останніх десяти років або мають чинну візу США, тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан.

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Канада спростила візові вимоги до українців ZAXID.NET
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