Уряд наступного року планує витратити на виплату держборгу близько 40% бюджету

У державному бюджеті на 2020 рік передбачено витрати на обслуговування і погашення державного боргу у сумі 438,1 млрд грн, що складає 40,6% від доходів бюджету та 37,4% від його видатків.

Такі дані містяться у проекті закону про бюджет зареєстрованому у Верховній Раді, йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів.

Так, доходи держаного бюджету у 2020 році пропонується встановити на рівні 1,08 трлн грн, а видатки — 1,17 трлн грн. На виплату державних боргів планується витратити 438,1 млрд грн з яких обслуговування державного боргу — 145,2 млрд грн; погашення державного боргу — 292,9 млрд грн.

Зазначимо, що у бюджеті на 2019 рік було передбачено видатки на обслуговування державного боргу у розмірі 418 млрд грн, що на той момент становило близко третини бюджету.

Державний бюджет на 2020 рік буде презентований у парламенті у пятницю, 20 вересня.