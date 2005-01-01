Уряд Нідерландів зняв з України відповідальність за катастрофу рейсу МН17

Уряд Нідерландів зняв з України відповідальність за авіакатастрофу рейсу МН17

У середу, 6 червня, уряд Нідерландів зняв відповідальність з української сторони за катастрофу літака Boeing рейсу МН17, який збили над Донбасом.

Про це повідомляється у листі міністра закордонних справ Стефа Блока до депутатів нідерландського парламенту. Лист є відповіддю на офіційне звернення нідерландських парламентарів щодо можливої причетності України до наявності відкритого повітряного простору над зоною бойових дій. Проте Блок заявив про відсутність будь-яких переконливих доказів того, що Київ не вжив достатніх заходів, щоб запобігти можливій катастрофі.

«На основі доповіді Нідерландської консультаційної ради з питань безпеки, результатів розслідування JIT, інформації з відкритих джерел і власного аналізу питання, на даний момент немає жодних юридичних підстав для притягнення України до відповідальності. Уряд не вважає необхідним на даний момент додаткове розслідування з цього питання». – заявив Блок.

Окрім цього, Блок відмітив важливість співпраці з Україною у питаннях подальшого розслідування обставин катастрофи.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб. Усі вони загинули.

Міжнародна слідча група, яка встановлювала обставини аварії літака Malaysia Airlines, прийшла до висновку, що лайнер збили ракетою із комплексу «Бук», що належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, базованій у Курську.