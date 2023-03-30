Norske Tog Class 92 мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год.

Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів протягом 2023 року. Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд, пише Nettavisen.

За його словами, чотири поїзди передадуть до літа, а ще вісім – протягом року.

«Ми, ймовірно, зможемо відправити чотири з них до літа, і, можливо, ще вісім протягом року. Транспорт має вирішальне значення для того, щоб все працювало. Вони [українці] перебувають у воєнній ситуації, і потрібно перевозити багато матеріалів, продуктів харчування та цивільної допомоги», – сказав міністр.

Потяги, які відправлять Україну, не є новими, однак саме Україна зробила запит на цей тип рухомого складу. Йдеться про двовагонні поїзди Norske Tog Class 92 (type 92), які виготовлені у 1984-1985 роках німецькою вагонобудівною компанією Duewag. Вони мають 168 місць та розраховані на швидкість до 140 км/год. При цьому такі поїзди розроблені під європейську колію 1435 мм, тому на них потрібно буде замінити візки під ширшу залізницю, перш ніж Україна зможе їх експлуатувати.

До слова, раніше повідомлялося, що Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава відправить до української столиці 25 міських автобусів. Також під час візиту прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін до Києва українська сторона попросила її передати чотири поїзди Allegro, які раніше курсували між Хельсінкі й російським Санкт-Петербургом.