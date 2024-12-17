Донбаську національну академію будівництва та архітектури релокували до Івано-Франківська у 2022 році

Донбаську національну академію будівництва та архітектури обʼєднали з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Рішення ухвалили на виїзному засіданні Кабміну у Львові 17 грудня.

За словами міністра освіта та науки України Оксена Лісового, у Донбаській академії будівництва та архітектури наразі навчаються близько 350 студентів, з яких 60 випускаються наприкінці січня.

«Це критично маленька кількість для функціонування університету. Але викладацький склад закладу і його наукові школи потрібно зберегти. Тепер на базі колективу ДонНАБА буде сформовано факультет будівництва та архітектури в Івано-Франківському технічному університеті нафти і газу», – написав Оксен Лісовий у Facebook.

Додамо, що через російську окупацію Макіївки у 2014 році Донбаська національна академія будівництва та архітектури переїхала до Краматорська, а в 2022 році виш релокували до Івано-Франківська. В академії готують майбутніх архітекторів, інженерів, фахівців з машинобудування, економіки та менеджменту.