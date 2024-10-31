Університет має скоротити працівників до 31 грудня

Керівництво Івано-Франківського національного медичного університету попередило про скорочення 242 працівників університетської клініки. Роблять це для того, щоб отримати фінансування з НСЗУ у 2025 році.

Питання оптимізації розглянули на засіданні Вченої ради ІФНМУ 29 жовтня. За наказом ректора вузу Романа Яцишина, оприлюдненому лікаркою-анестезіологинею Центру клінічної стоматології Іванною Марциновською, університет має скоротити працівників до 31 грудня 2024 року.

«242 працівники – лікарі, медичні сестри, зубні техніки, молодший медичний персонал, технічні працівники – залишаються без роботи. Студенти 2-5 курсу не будуть мати клінічно-практичної бази», – написала Іванна Марциновська у Facebook, прикріпивши в допис повідомлення за підписом ректора про скорочення її посади.

Ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин розповів «Галці», що центри клінічної медицини та стоматології ІФНМУ з 1 січня 2025 року перейдуть на нову модель фінансування за програмами медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Саме тому частина лікарів та медпрацівників потрапляють під скорочення.

«Університетська клініка повинна затвердити пакети медичних послуг, щоб отримувати фінансування від НСЗУ. Це потребує перегляду штатного розпису, який буде сформований у грудні. Ми хочемо зберегти всіх наших працівників і продовжити з ними співпрацю, проте структура клініки та кількість посад залежатимуть від обсягу фінансування, яке забезпечить НСЗУ за підписаними пакетами», – сказав ректор, зазначивши, що працівникам, які не увійдуть до нового штатного розпису, будуть запропоновані інші посади в межах університету.

Додамо, що Івано-Франківський національний медичний університет, заснований у 1945 році, готує майбутніх медиків, стоматологів та фармацевтів. Вуз посідає 63 місце у щорічному академічному рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024».