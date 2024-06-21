Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника посів у рейтингу 17 місце

Чотири вищі навчальні заклади Івано-Франківської області потрапили до 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024», складеного центром «Євроосвіта» та міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника посів у рейтингу 17 місце.

У 2024 році до рейтингу кращих університетів України увійшли Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський національний медичний університет та Університет Короля Данила.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав у рейтингу 17 місце, втративши за рік шість сходинок. Натомість піднялися у рейтингу Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 30 місце порівняно з 37-м у 2023 році, Івано-Франківський національний медичний університет – 63 місце, порівняно з 73-м рік тому та Університет Короля Данила – 178 місце, який піднявся одразу на 15 сходинок.

Другий рік поспіль топ-200 ВНЗ України очолює Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Експерти оцінюють університети за показниками академічної та науково-видавничої роботи, дослідницьких досягнень, у тому числі в розрізі цілей сталого розвитку ООН та впливу університетів у сферах інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.