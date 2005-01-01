Уряд почав ліквідацію Держінспекції навчальних закладів

Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак

Уряд розпочав процес ліквідації Державної інспекції навчальних закладів (ДІНЗ). На її базі створять Державну службу якості освіти, повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Як зазначив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, для того щоб зареєструвати та запустити Державну службу якості освіти, потрібно спочатку ліквідувати ДІНЗ. Цим буде займатися створена комісія, яка повністю закінчить роботу інспекції за всіма напрямками. Вона займатиметься переведенням працівників, закриттям всіх рахунків, передачею матеріальних цінностей тощо.

Повноваженнями нової Державної служби якості освіти будуть: проведення інституційних аудитів закладів освіти; створення рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; акредитація громадських фахових об’єднань, які здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти; затверджувати нетипові освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти; проводити моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти.

За словами Гурака, з вересня 2018-го року служба планує провести 5-6 пілотних інституційних аудитів. До цього часу також має завершитися формування відповідної нормативно-правової бази. Одночасно у 2018 році планується відкриття 6 територіальних підрозділів служби у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Вінниці або Хмельницькому.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року Кабмін створив Державну службу якості освіти. Новий орган буде централізовано відповідати за дотримання якості освіти та освітніх стандартів. У нової служби будуть регіональні відділення. Раз на десять років служба проводитиме інституційні аудит шкіл.