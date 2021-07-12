До кінця року королівський криголам може стати власністю українського флоту

Український уряд на засіданні 7 липня погодив виділення коштів на купівлю у Великої Британії криголаму James Clark Ross для українських антарктичних експедицій. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

У світі близько 30 країн мають цілорічні станції в Антарктиді і Україна є серед них, та з 2001 року Україна не має власного судна для антарктичних експедицій. Тож океанографічний криголам дозволить українським вченим досліджувати океан, співпрацювати у цій галузі з іншими країнами, а у перспективі, кажуть в МОН, працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці.

«Власне судно також допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції «Академік Вернадський», дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна», – ідеться в повідомленні.

Тепер рішення уряду має затвердити Верховна Рада, тоді Україна зможе придбати судно, ціна якого становить близько 5 мільйонів доларів. Україна також має профінансувати доставку судна та наукове дооснащення. Окрім того, потрібно подбати про кошти на цілорічне обслуговування криголаму та про місце його постійного базування.

Що відомо про криголам RRS James Clark Ross

Криголам, що хоче придбати Україна, є королівським дослідницьким судном, що спустили на воду у 1990 році. За словами керівника Національного наукового антарктичного центру Євгена Дикого, судно ще має ресурс у 20-25 років. Довжина судна 100 метрів, воно має вантажний кран, супутниковий зв'язок, 8 дослідницьких лабораторій і може вмістити до 50 науковців і 20 членів екіпажу.

Судно назване на честь британського військового моряка і дослідника. Воно спеціалізується на океанографічних, геофізичних та морських біологічних дослідженнях. Перевагою корабля є можливість іти через кригу завтовшки 1 метр зі швидкістю у 4 км/год, а максимальна товщина льоду, що він може подолати – 4 метри. Раніше криголам належав британським полярникам і цього сезону відпрацював свою останню експедицію для них.

На сайті британської антарктичної експедиції можна потрапити на віртуальну експедицію криголамом.

До слова, станція «Академік Вернадський» також дісталась українським науковцям від британських колег – її передали у 1996 році. Раніше вона називалась «Фарадей».