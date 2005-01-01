Уряд прийняв відставку заступниці Авакова з питань європейської інтеграції

Анастасія Дєєва звільнилася

Заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва звільнилася. Про це стало відомо на засіданні Кабміну в середу, 27 грудня, пишуть «Українські новини».

«Дєєву звільнили за власним бажанням», - сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Разом із Дєєвою уряд також звільнив заступницю міністра інфраструктури Надії Казначеєвої, яка прийшла в МІУ з інвестиційної компанії Altius у травні 2016 року.

Нагадаємо, Анастасію Дєєву призначили на посаду заступниці голови МВС з питань європейської інтеграції в листопаді 2016 року. Тоді голова МВС Арсен Аваков заявив, що молода жінка зможе «оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію із іноземними партнерами».

Призначення Дєєвої викликало жваве обговорення громадськості, що було пов'язане із її інтимними знімками, які потрапили в мережу. Відтак чоловік Дєєвої пригрозив ЗМІ судом за скандальні публікації про його дружину.