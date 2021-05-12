Уряд просить Верховну Раду підвищити ставку за використання води і лісів
Зміни в Податковий кодекс, які пропонує уряд, дозволять залучати до держбюджету додатково 60 млрд грн на рік
Кабінет міністрів рекомендуватиме Верховній Раді проект змін до Податкового кодексу, який пропонує індексацію окремих податкових ставок, таких як плата за використання води, лісів та екологічний податок, а також підвищити рентні платежі за видобуток корисних копалин, підвищити ефективність акцизного податку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ми не підвищуємо і не плануємо підвищувати загальнодержавних податків для людей або бізнесу. Зміни не торкнуться ФОП, малого і середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини в Податковому кодексі, які давали змогу великому бізнесу не платити податків в Україні», – сказав він, відкриваючи урядове засідання в середу, 12 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Крім зазначеного, в законопроекті містяться пропозиції щодо протидії «скруткам» і боротьби з «тіньовим» використанням землі і обігом сільгосппродукції, додав прем'єр.
Такі зміни, за словами Шмигаля, дозволять щороку залучати в держбюджет додаткові 60 млрд грн.