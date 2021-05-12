Кабінет міністрів рекомендуватиме Верховній Раді проект змін до Податкового кодексу, який пропонує індексацію окремих податкових ставок, таких як плата за використання води, лісів та екологічний податок, а також підвищити рентні платежі за видобуток корисних копалин, підвищити ефективність акцизного податку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми не підвищуємо і не плануємо підвищувати загальнодержавних податків для людей або бізнесу. Зміни не торкнуться ФОП, малого і середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини в Податковому кодексі, які давали змогу великому бізнесу не платити податків в Україні», – сказав він, відкриваючи урядове засідання в середу, 12 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Крім зазначеного, в законопроекті містяться пропозиції щодо протидії «скруткам» і боротьби з «тіньовим» використанням землі і обігом сільгосппродукції, додав прем'єр.

Такі зміни, за словами Шмигаля, дозволять щороку залучати в держбюджет додаткові 60 млрд грн.